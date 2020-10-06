Instagram simge değiştirme nasıl yapılır? Instagram güncelemesi 2020! Instagram 10. yaşını kutluyor

Instagram 10. yaşını yepyeni bir güncellemeyle kutluyor. Instagram güncellemesi 2020'de var? Instagram simgesi değiştirme nasıl olur?

Instagram on yaşına basmasını yepyeni bir güncellemeyle kutluyor. Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram, fotoğraf ve video paylaşım uygulaması kapsamında pek çok özelliğe sahiptir ve bunları her geçen gün güncelleyerek iyileştirmektedir. Bu sefer kullanıcıları çok sevindirecek bir özellik sundu! Instagram güncelemesi 2020'de var? Instagram simgesi değiştirme nasıl olur?

INSTAGRAM SİMGESİ DEĞİŞTİRME NASIL OLUR?

Onuncu yıla özel gelen bu özellik ile Instagram simgesini değiştirebilirsiniz. Instagram bu özelliği, emojilerle anlattığı bir tweet ile duyurdu.

İlk olarak uygulamanızın güncel olup olmadığını kontrol edin.

Daha sonra Instagram uygulamasını açın ve profilinize tıklayın.

Profilde sağ üst köşede yer alan üç çubuğa basın ve ayarlar kısmına gelin.

Ayarlar kısmını aşağı doğru kaydırın, bunun için biraz fazla çekmeniz gerekebilir.

Burada çıkan hediye işaretinden sonra sizleri çok etkileyici bir özellik bekliyor olacak.

Instagram kullanıcılarının en çok istediği özelliklerden biri olan Instagram simgesi veya amblemi değiştirme özelliği de onuncu yıla özel olarak yayınlandı.

Instagram simgesi, yıllar içinde birçok kez değişti. Sosyal medya platformu Instagram şimdi sizler için çok daha özel bir seçenek sundu. Özel simgelerini ve en çok beğenilen simgelerini kullanıcıları tercihine göre ayarlayabileceği özelliği açtı.

Bu simgelerin arasında Instagram'ın bugüne kadar kullandığı tüm logoların yanı sıra ''Çok Karanlık, Karanlık, Altın, Onur, Seher Vakti, Gündoğumu, Alacakaranlık'' gibi farklı renk kombinasyonlarından oluşan simgeler de yer alıyor.