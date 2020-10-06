Instagram simge değiştirme nasıl yapılır? Instagram güncelemesi 2020! Instagram 10. yaşını kutluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Instagram simge değiştirme nasıl yapılır? Instagram güncelemesi 2020! Instagram 10. yaşını kutluyor

06.10.2020 16:48 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:10
Instagram simge değiştirme nasıl yapılır? Instagram güncelemesi 2020! Instagram 10. yaşını kutluyor

Instagram 10. yaşını yepyeni bir güncellemeyle kutluyor. Instagram güncellemesi 2020'de var? Instagram simgesi değiştirme nasıl olur?

Instagram on yaşına basmasını yepyeni bir güncellemeyle kutluyor. Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram, fotoğraf ve video paylaşım uygulaması kapsamında pek çok özelliğe sahiptir ve bunları her geçen gün güncelleyerek iyileştirmektedir. Bu sefer kullanıcıları çok sevindirecek bir özellik sundu! Instagram güncelemesi 2020'de var? Instagram simgesi değiştirme nasıl olur?

INSTAGRAM SİMGESİ DEĞİŞTİRME NASIL OLUR?

Onuncu yıla özel gelen bu özellik ile Instagram simgesini değiştirebilirsiniz. Instagram bu özelliği, emojilerle anlattığı bir tweet ile duyurdu.

Instagram güncelemesi 2020! Instagram simgesi değiştirme nasıl olur?

İlk olarak uygulamanızın güncel olup olmadığını kontrol edin.

Daha sonra Instagram uygulamasını açın ve profilinize tıklayın.

Profilde sağ üst köşede yer alan üç çubuğa basın ve ayarlar kısmına gelin.

Ayarlar kısmını aşağı doğru kaydırın, bunun için biraz fazla çekmeniz gerekebilir.

Instagram güncelemesi 2020! Instagram simgesi değiştirme nasıl olur?

Burada çıkan hediye işaretinden sonra sizleri çok etkileyici bir özellik bekliyor olacak.

Instagram kullanıcılarının en çok istediği özelliklerden biri olan Instagram simgesi veya amblemi değiştirme özelliği de onuncu yıla özel olarak yayınlandı.

Instagram güncelemesi 2020! Instagram simgesi değiştirme nasıl olur?

Instagram simgesi, yıllar içinde birçok kez değişti. Sosyal medya platformu Instagram şimdi sizler için çok daha özel bir seçenek sundu. Özel simgelerini ve en çok beğenilen simgelerini kullanıcıları tercihine göre ayarlayabileceği özelliği açtı.

Bu simgelerin arasında Instagram'ın bugüne kadar kullandığı tüm logoların yanı sıra ''Çok Karanlık, Karanlık, Altın, Onur, Seher Vakti, Gündoğumu, Alacakaranlık'' gibi farklı renk kombinasyonlarından oluşan simgeler de yer alıyor.

İlgili Haberler

Stalk ne demek? Stalk nedir, nasıl yapılır? Stalk yapmak ne anlama geliyor? Sosyal medyada stalklamak nedir?
Stalk ne demek? Stalk nedir, nasıl yapılır? Stalk yapmak ne anlama geliyor? Sosyal medyada stalklamak nedir?
Tbt ne demek? Tbt nedir? Tbt ne anlama gelir? Tbt kelime anlamı nedir? Tbt açılımı nedir? Tbt açılımı ne anlama gelir?
Tbt ne demek? Tbt nedir? Tbt ne anlama gelir? Tbt kelime anlamı nedir? Tbt açılımı nedir? Tbt açılımı ne anlama gelir?
MasterChef Didem kimdir? MasterChef Didem MasterChef Türkiye yolculuğu ve Didem'un hayat hikayesi! MasterChef Didem Instagram hesabı!
MasterChef Didem kimdir? MasterChef Didem MasterChef Türkiye yolculuğu ve Didem'un hayat hikayesi! MasterChef Didem Instagram hesabı!
Haber Yorumları (6)
AYDINER: kendimi yıllar öncesinde buldum eyv
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÇAVUŞ: siyah instagram logosu süper
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SERPİL: ya bu çok iyi bir güncelleme gerçekten bayıldım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Sezen Aksu Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Babel Samatta Tisserand Ali Palabıyık Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Instagram simge değiştirme nasıl yapılır? Instagram güncelemesi 2020! Instagram 10. yaşını kutluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 17:23:08. #1.14#
title