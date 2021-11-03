İnstagram DM kutusu neden açılmıyor, DM çöktü mü, ne zaman düzelir? İnstagram DM mesajlaşma bölümü çöktü mü, hata mı veriyor?

İnstagram DM çöktü mü? Bugün insta çöktü mü neden açılmıyor? 3 Kasım İnstagram DM çöktü mü? 3 Kasım DM neden açılmıyor? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İnstagram DM 'den mesaj göndermek isteyen kullanıcılar akış oluşturulamadı hatası alıyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 3 Kasım İnstagram DM yazışma çöktü mü, neden hata veriyor? İnstagram DM hatası nedir, çözümü nasıl yapılır? İnstagram DM kutusu çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram DM mesajlaşma bölümü çöktü mü, hata mı veriyor? İşte bilgiler...

3 KASIM İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? DM ÇÖKTÜ MÜ?

An itibariyle İnstagram DM mesajlaşma sisteminde problemler yaşanıyor. Bazı kullanıcılar İnstagram DM'den mesaj gönderemiyor. İnstagram'da DM bölümü açılmıyor ve mesaj gönderilemiyor.

İNSTAGRAM DM KUTUSU NEDEN AÇILMIYOR? NE ZAMAN DÜZELİR?

Bazı kullanıcılar İnstagram mobilde DM kutusuna giremiyor. Haliyle mesajlaşma bölümü şuanlık erişime kapalı olduğu belirtildi. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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