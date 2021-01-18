Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi
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Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi

18.01.2021 10:24 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:06

Dün yağan karı görünce şortuyla bahçesinde poz veren oyuncu Hande Erçel, bu sefer de spor sütyeniyle karın üzerinde objektif karşısına geçti. Ancak Erçel, kısa sürede gündem olan fotoğrafını sildi.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan ve sık sık aşk haberiyle gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, uzun zaman sonra kar yağınca keyif yaptı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

18,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu Hande Erçel, dün kar yağdığını görünce mini şortuyla bahçeye koşup köpeğiyle eğlendi. Oyuncu daha sonra da bahçeye spor sütyeniyle çıkıp poz verdi. Soğuk havaya aldırış etmeden poz verip Instagram'dan paylaşan Erçel, pozunu kısa sürede sildi.

Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi
Haber Yorumları (4)
KAZIM BEYAZBEKİR: Güzel , aklı kıt MAYMUN
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MASUM GEÇİNENLER DE SOYUNUR: FAHRİYE EVCEN, BUSE VAROL, SEDA BAKAN. BUNLARDA KADIN. UYGUN KIYAFETLERLE KAR KEYFİ YAPIYORLAR. . . . . . YA SEN . HANDE ERÇEL?SEN DE KARAKTERİNE YAKIŞANI YAPMIŞSIN. TEBRİKLER.
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BİNGÜL TEYZE: Kar gelince aklıma sokakta kalan insanlar gelir aklim soğukta ısınamıyanlar gelir aklıma ama bu tür eylenceler gelmez aklıma
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