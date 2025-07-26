İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor?

İnstagram uygulamasında erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, durumu anlamaya çalışıyor. Henüz Instagram tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Sorunun kaynağı ise bazı bireysel kullanıcılar için internet bağlantısı, cihaz ya da uygulama ayarlarına bağlı olabileceği gibi; genel çapta yaşanan bir teknik aksaklık da olabiliyor. 26 Temmuz Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

26 TEMMUZ CUMARTESİ İNSTAGRAM'DA SORUN VAR MI?

Raporlara göre, 26 Temmuz Cumartesi günü Instagram üzerinde genel geçer bir kesinti veya çökme tespit edilmemiş bulunuyor. Bu da demek oluyor ki, çoğu kullanıcıya göre platform normal şekilde çalışıyor.

NEDEN YÜKLENMİYOR?

Eğer Instagram sizin cihazınızda yüklenmiyorsa veya açılmıyorsa, sorun şu nedenlerden biriyle ilgili olabilir:

• İnternet bağlantısı: Wi-Fi ya da mobil veri sinyali zayıf olabilir.

• Uygulama sorunları: Eski sürüm ya da önbellek kaynaklı hatalar olabilir.

• Cihaz ya da ayarlar: Telefonun işletim sistemi, RAM durumu ya da sistem ayarları etkili olabiliyor.

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