Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya devi Instagram, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşayabiliyor. 14 Mayıs Çarşamba tarihinde Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun kaynağını merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip etmektedir. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya paylaşımlarda bulunamazlar. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde..

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm aramakta. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. İnstagram'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 14 Mayıs Çarşambatarihinde İnstagram'da herhangi bir sorun gözükmüyor.

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.