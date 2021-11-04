Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek? Instagram DM neden çalışmıyor?

İnstagram DM 'den mesaj göndermek isteyen bazı kullanıcılar akış oluşturulamadı hatası alıyor. Milyonlarca kullanıcı olan instagram bir anda İnstagram çöktü mü? 3 Kasım İnstagram DM yazışma çöktü mü, neden hata veriyor? İnstagram DM hatası nedir, çözümü nasıl yapılır? İnstagram bugün çöktü mü? sorularıyla internette gündem oldu.

3 KASIM İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? DM ÇÖKTÜ MÜ?

An itibariyle İnstagram DM mesajlaşma sisteminde problemler yaşanıyor. Bazı kullanıcılar İnstagram DM'den mesaj gönderemiyor. İnstagram'da DM bölümü açılmıyor ve mesaj gönderilemiyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İnstagram DM kutusu açıldığında yukarıda gördüğünüz gibi "Gelen kutun yüklenirken bir sorun oluştu." şeklinde hata veriyor. Hatanın kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

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