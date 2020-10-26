İnstagram beğeni arttırma nasıl olur? İnstagram takipçi sayısı nasıl arttırılır?

Popüler bir platform olan instagram uygulamsında takipçi arttırma artık çok kolay. Peki instagram beğenilerimizi ve takipçilerimizi nasıl artırabiliriz? Instagram beğeni artırma nasıl olur?

Günümüzün popüler uygulamalarından biri olan instagram uygulamasında organik takipçi artırma artık çok kolay bir hale gelmiştir. Peki instagram beğeni artırma nasıl gerçekleştirilir? Instagram beğeni artırma nasıl olur?

INSTAGRAMDA BEĞENİ VE TAKİPÇİ ARTIRMA NASIL OLUR?

1- Paylaşımlarınızda Tema belirleyin

Başarılı birçok instagram hesabının paylaşımları belirli bir tema çerçevesindedir. Siz de kendi paylaşımlarınızı yaparken benim paylaşımımın ana teması ne olacak diye kendinize sorun. Eğer bir restaurant iseniz en lezzetli menülerinizi paylaşabilirsiniz.

Oluşturduğunuz tema'ya bağlı kalmaya çalışın, takipçileriniz süreklilik isteyeceklerdir. Seyahat firması iseniz, moda ile alakalı paylaşımlar yapmanız takipçilerinizin ilgisini azaltacaktır.

2- Paylaşımlarınız Güzel Olsun

Paylaşımlarınıza daha çok beğeni kazanmanızın yolu tabiki güzel paylaşımlar yapmaktan geçer. Takipçilerinizin veya hesabınızı ziyaret eden kullanıcıların paylaşımlarınızı beğenmeleri için yüksek kalitede çekilmiş fotoğraflar ve güzel başlıklı fotoğraflar ile paylaşımlar yapmanız gerekir. Benzer fotoğraflar paylaşmaktan kaçının, sıkıcı olabilir.

3- Başlıklarınız ilgi çeksin

Güzel fotoğraflar paylaştıktan sonra, başlıkları da yazarken yine aynı özeni gösterin. Başlıklar, fotoğrafların en önemli parçalarıdır diyebilirim. Başlıklar ile takipçilerinizi fotoğraflarınıza bağlayın, onlarda bir hikaye oluşturun. Kendilerinden bir parça bulmalarını sağlayın. Bu anlamdan en iyi kambinasyon güzel paylaşımlar ve ilginç başlıklar diyebilirim.

4-Paylaşımlarınızın zamanı olsun

Ne kadar paylaşım yapacağınıza dair takipçilerinize ipucu verin. Yukarıda bahsettiğim süreklilik burada devreye giriyor. Ne kadar paylaşım yapacağınız bu paylaşımları hangi sıklıkta ve ne zaman paylaşacağınız ile ilgilidir. Paylaşımlarınızın hepsini bir anda tüketmekten kaçının. Belirli bir takvim çerçevesinde ve günün belirli bir zamanında paylaşımlar yapın. Böylece takipçileriniz sizin ne zaman paylaşım yapacağınızı bilecekler ve böylece paylaşımlarınız daha çok beğeni alacaktır.

Dikkat etmeniz gereken önemli bir hususta, günde veya haftada bir paylaşım yapıp daha sonra ortadan kaybolmaktır. Böyle yaparsanız beğeni alamayacağınız gibi takipçilerinizde azalacaktır.

5- Takipçileriniz ile etkileşim kurun

Bunu haha önceki yazılarımda belki altını çize size bahsetmiştim ancak burada yeniden bahsetsem yeridir. Takipçileriniz beğendikleri paylaşımların arkasında gerçek insan olduğunu bilmek isteyeceklerdir. Onlara, paylaşımları yapanın robot olmadığını gösterin ve beğeni ve yorumlarına cevap verin.

Zaman zaman takipçileriniz de hesaplarına göz atın ve onların da paylaşımlarını beğenin, hatta yorumlar yazarak paylaşımlarına değer verdiğinizi gösterin.

6- Hashtag ile paylaşımlar yapın

Son dönemde hashtag ile ilgili o kadar çok soru alıyorum ki, bununla ilgili oluşturduğum hashtag kullanım rehberi yüzlerce kullanıcı tarafından indirilerek kaynak olarak kullanılmaya başlandı.

Hashtag kullanımı takipçilerinizin ve diğer kullanıcıların dikkatini çeken en önemli araçlardan bir tanesi. Genel kullanılan hashtag'leri kullanmaktan kaçının, çünkü bu paylaşımlar diğer paylaşımların arasında kolayca kaybolacaktır. Özel ve paylaşımlarınız ile ilgili hashtag oluşturun. Uzun ve çok sayıda hashtag oluşturmanız spam paylaşım olacaktır. Paylaşımlarınızın vermek istediği mesajı ve içeriği anlatan birkaç hashtag paylaşmanız en doğru yol olacaktır.

7- Fotoğraflarınızı Düzenleyin

Paylaşımlarınızı yaparken, renk efekti vererek fotoğraflarınızın haha güzel görünmesini sağlayabilir ve böylece beğeni sayısını arttırabilirsiniz. Bazen instagram'da bulunan hazır filtreler yeterli gelmeyebilir ve değişik uygulamalar ile paylaşımlarınızı düzenlemeniz gerekebilir. Bunun için zaman ayırmaktan kaçınmayın.