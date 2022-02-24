Instagram beğendiğim gönderiler nerede? Instagram beğendiklerim nerede, nasıl bulurum?

Instagram beğendiğim gönderiler nerede? Beğendiğim gönderiler nereye kaydediliyor? Instagram beğendiğim gönderiler nerede? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Instagram'ın birbirinden farklı özelliklerinden biri arasında da "beğendiğim gönderiler" özelliği yer alıyor. Peki, Instagram beğendiğim gönderilernerede?

INSTAGRAM BEĞENDİĞİM GÖNDERİLER NEREDE?

Instagram'da beğenilen gönderileri görüntülemek oldukça kolaydır. Öncelikle Profil sekmesine girin. Sağ üst köşede yer alan 3 çizgiye tıklayınız ve Ayarlar sembolüne gidiniz. Hesap'a tıkladıktan sonra Beğendiğin Gönderiler butonuna ulaşabilirsiniz.

NOT: Son güncellemeler sonrası bazı sürümlerde beğendiğin gönderiler kaldırılmıştır.

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