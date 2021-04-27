İnsidans nedir? İnsidans ne demek? İnsidans hızı ve haritası ne demek? İnsidans hangi dalda kullanılan bir kelimedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından insidans ne demek, ne anlama geliyor merak edildi. Özellikle insidans hızı ve insidans haritası ile ilgili bilgiler merak edilmekte. Peki, insidans nedir? Türkçe karşılığı ne demek? İnsidans hangi dalda kullanılıyor? Detaylar haberimizde...

İngilizce'si 'incidence' olan kelimenin Türkçe karşılığı 'insidans' 'tır. İnsidans tıp teriminde kullanılan bir ifadedir. Kelimenin anlamlarından bazıları "Görülme sıklığı, sıklık, bir cismin yüzeyle karşılaştığı yön" anlamlarına geliyor. Peki insidans nedir? İnsidans ne demek? şimdi kısaca öğrenelim.

İNSİDANS NEDİR?

İnsidans, insidans hızı (IH) veya insidans oranı, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısını ifade eder. Epidemiyoloji ve birçok sosyal tıp biliminde sıklıkla kullanılır.

Sık sık prevalans hızı ile karıştırılır. Prevalans risk altındaki nüfusta hastalığa sahip olguların sayısıyken insidans risk altındaki nüfustaki hastalığı yeni edinenlerin yani yeni olguların sayısıdır. İki anlam arasındaki fark, şu tip bir örnekle daha rahat anlaşılabilir: kolayca ve hızla bulaşan fakat kısa bir sürede yok olan bir hastalık yüksek bir insidansa fakat düşük bir prevalansa sahiptir. Veya tam tersi biçimde, nüfusta zor ve yavaş yayılım gösteren fakat kronikleşen veya uzun bir dönem devam eden bir hastalık, nüfusta düşük bir insidans fakat yüksek bir prevalans gösterecektir.

Örneğin, Türkiye'de tüberküloz insidansı 100.000'de 35 denildiğinde, Türkiye'de yaşamakta olan her 100.000 kişiden 35'inin, bir yıl içinde tüberküloz olduğu anlaşılır. Çok sık görülen hastalıklar 1000 kişi üzerinden, nadir görülen hastalıkları ise bir milyon kişi üzerinde ifade edilir.