İnsanlık Venüs'e Üç Uzay Sondası Gönderecek

Venüs yıllar sonra yeniden insanlığın gündeminde... İnsanoğlunun bir süredir Ay ve Mars'ta sürdürdüğü çalışmalar meyvelerini verince, Venüs yeniden insanlığın gündemine geldi.

Venüs yıllar sonra yeniden insanlığın gündeminde...

İnsanoğlunun bir süredir Ay ve Mars'ta sürdürdüğü çalışmalar meyvelerini verince, Venüs yeniden insanlığın gündemine geldi.

Venüs'e üç uzay sondası gidecek...

Gezegene bir değil iki sonda derken; üçüncü uzay sondası haberi geldi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Venüs'e sonda gönderme haberinin ardından sıcağı sıcağına bir duyuru da Avrupa Uzay Ajansı ESA'dan geldi.

ESA'ya ait EnVision isimli sondanın gönderilmesindeki amaç Venüs ve Dünya'nın neden ve nasıl bu kadar farklı evrimleştiklerini anlamak.

10 YIL İÇİNDE

NASA, Veritas ve Davinci+ isimli iki ayrı sondayı 2030'a yakın bir tarihte yola çıkarma planı yaparken; ESA ise EnVision'ı 2030'ların başında fırlatmayı umduklarını açıkladı.

ESA'nın bilim direktörü Günther Hasinger, NASA ile bağlantılı bu yeni görevlerle ilgili açıklamasında "NASA liderliğindeki Venüs görevleriyle birlikte bir sonraki on yılda bu enigmatik gezegende çok geniş kapsamlı bir bilim programına sahip olacağız" dedi.

EnVision'ın işi yüksek çözünürlükte radar haritalama ve atmosferik çalışmalar yapmak. Böylece hem Venüs'ün tarihini hem de atmosfer ve gezegenin jeolojik süreçleri arasındaki bağlantıları anlayabileceğiz.

Kaynak: Space Mag Türkiye