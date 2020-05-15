İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu

ABD'de devam eden koronavirüs aşı çalışmalarında, bağışıklık sistemi insanlar büyük oranda benzerlik gösteren makak maymunları üzerinde denenen aşı başarılı oldu.

15.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:19

Dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen koronavirüse karşı geliştirilecek aşılarda sevindiren haber geldi. Koronavirüse karşı devam eden bir aşı çalışmasında, makak maymunları üzerinde yapılan testlerin koruma sağlamakta başarılı olduğu duyuruldu.

ABD'de devam eden söz konusu çalışmayı, Amerikan Ulusal Sağlık Kurumu araştırmacıları ile İngiltere'nin Oxford Üniversitesi bilim insanları yürütüyor. SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte edilen maymunlara önce üzerinde çalışılan aşı yapıldı. Çalışma sonucu, makak maymunların ciğerlerinde ve solunum kanallarında, virüsün daha az görüldüğü kaydedildi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BENZER

BBC'deki habere göre, Hint şebeği adı da verilen bu makak türünün, insanla benzer bir bağışıklık sistemi bulunuyor. İngiltere'de şu anda binden fazla kişi Oxford Üniversitesi'nin insanlı deneyleri için gönüllü olmuş durumda. Yüzden fazla, deney aşamasında corona virüsü aşı çalışması gerçekleştiriliyor.

İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun Haber
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Haber
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor Haber
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti Haber
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi Haber
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Hatice Çarpar Hülya Koçyiğit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 19:21:09. #1.14#
title