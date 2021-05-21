İnsan neden bayılır ve bayılma nasıl olur? Dikkat ve ilgi çekmek için yapılan bayılma nasıl anlaşılır?
Psikiyatri hastalıklar tablosu içinde görülen sinirsel bayılmaların altında ne gibi duygu durumların yattığını, bu tip bayılmaların nasıl geliştiğini eşlik eden başka hastalıkların neler olduğunu ve uzmanlar değerlendiriyor. Peki, İnsan neden bayılır ve bayılma nasıl olur? Dikkat ve ilgi çekmek için yapılan bayılma nasıl olur? Bayılan insan ne hisseder? Bayılma esnasında ne olur?
Bayılma nedir? Psikiyatrik bayılma ile diğer bayılmaların arasındaki temel farklar nelerdir? İlgi çekmek için meydana gelen bayılmalar ne zamanlar oluşur? Kişi bayılacağı yeri kendisi mi seçer? Dikkat çekmek için yapılan bayılmalar zamanla nasıl bir seyir izler gibi soruların cevapları uzmanlar tarafından değerlendirildi.
İNSAN NEDEN BAYILIR?
Bayılma genellikle beyne gelen kan basıncının azalması veya yokluğu durumunda, bilinci açık tutan beyin hücrelerinin geçici olarak işlevlerini yitirmesi sonucunda oluşur. Bu durum kanın beyin dışı bölgelerde (uzuvlar veya gövde) göllenmesiyle gerçekleşir.
BAYILMA İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?
Bayılmanın altında yatan nedeni teşhis ve tedavi etmek için nöroloji bölümüne başvurulmaktadır. Beyin ve sinir sistemi ile ilgili bir nedenden kaynaklanmıyorsa, kardiyoloji gibi diğer bölümlere yönlendirilebilirsiniz.
BAYILAN İNSAN NE HİSSEDER?
Bayılma, zayıflayan kan akışı nedeniyle beyne yeterince oksijen gitmemesi sonucu oluşmaktadır. Bu da, baş dönmesi, gözlerin kararması ve bilinç kaybına yol açmaktadır. Beyindeki kan dolaşımının geçici olarak azalması, kalp rahatsızlıklarından ve doğrudan kalbi ilgilendirmeyen koşullardan kaynaklanabilmektedir.
BAYILMA ESNASINDA NE OLUR?
Senkop bayılma demektir. Beyin kan akımı önemli ölçüde ve geçici olarak azaldığı için geçici olarak şuur ve duruş (postür) kaybı olur yani bayılırız.
Neden Bayılırız?
Bayılma anında şuur kaybı olduğu için olup biteni hatırlayamaz, duruş kaybı olduğundan düşeriz. Senkop bir belirtidirmutlaka altta yatan bir neden vardır. Senkop, kalbe bağlı veya kalp dışı nedenlerden oluşur.
Kardiyak (kalbe) bağlı senkop nedenleri nelerdir?
Kardiyak senkop(bayılma), kalp debisindeki(atım hacmi) ani düşüşe bağlı olarak gelişen yetersiz beyin kan akımına bağlı geçici şuur kaybı olarak tanımlanır.
Aritmiler, kalp bloğu, düşük tansiyon, kalp kapak hastalıkları, kardiyak iskemi kalbe bağlı senkop nedenleri olabilir. Çok hızlı veya yavaş aritmiler hafif baş dönmesinden baygınlığa kadar şuur değişikliği yapabilir. Geçici tam kalp bloğu, kalp duraklaması, ciddi taşikardiler, baygınlığa yol açabilir. Ön belirti olmadan ani şuur kaybı olur ve ritm düzelince kişi hemen normale döner. Ana atardamar aortun darlığıveya kalp kası hastalıklarında eforla gelen şuur kaybı olabilir.
Kalp boşluğu içindeki tümör veya pıhtı tarafından kalp kapağının geçici tıkanması, hastanın pozisyonuna bağlı olarak senkopa neden olabilen nadir bir durumdur.
Atak sırasında yaralanma, ani bayılıp düşme ile olan daha ciddi bir durumu gösterir. Kardiyak ritm bozukluğuyla gelişen senkopta, kısa süreli kasılma gözlenebilir.
Kardiyojenik şokta da senkop olabilir. Bu durumda hasta idrar kaçırabilir.
DİKKAT VE İLGİ ÇEKMEK İÇİN YAPILAN BAYILMA NASIL ANLAŞILIR?
Prof. Dr. Asena Akdemir, İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Psikiyatrik Aciller" konferansında, konversiyon bozukluklarının organik neden bulunmaksızın ortaya çıkan bayılma, felç olma ve duyu kaybı gibi nörolojik bir durum olduğunu belirtti.
"Dikkat çekme hastalığı" olarak da bilinen konversiyon rahatsızlıklarının gelişmiş ülkelerde ve eğitim düzeyi yüksek kişilerde daha az görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Akdemir, bu hastalara kesinlikle "Senin bir şeyin yok" denilmemesi gerektiğini kaydetti.
Konversiyon bozukluğu olan kişilerin genellikle kalabalık yerlerde ve kendisine ilgi gösterilmediği durumlarda fenalaştığını belirten Prof. Dr. Akdemir, şöyle konuştu:
"Bozukluk kadınlarda daha fazla görülüyor. Örneğin, futbol maçının olduğu gün, konversiyon bozukluğu teşhisi ile hastaneye birçok kadın kaldırılıyor. Bunun en büyük nedeni, erkeklerin maç izlediği sırada eşine ilgi göstermemesi, onu dikkate almaması. Rahatsızlık, ilgi bekleyen ve fark edilmek istenen kadınlarda daha fazla görülüyor."
Prof. Dr. Akdemir, konversiyon bozukluğunun çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu ve ciddi terapi gerektirdiğini söyledi.