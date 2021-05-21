İnsan neden bayılır ve bayılma nasıl olur? Dikkat ve ilgi çekmek için yapılan bayılma nasıl anlaşılır?

Psikiyatri hastalıklar tablosu içinde görülen sinirsel bayılmaların altında ne gibi duygu durumların yattığını, bu tip bayılmaların nasıl geliştiğini eşlik eden başka hastalıkların neler olduğunu ve uzmanlar değerlendiriyor. Peki, İnsan neden bayılır ve bayılma nasıl olur? Dikkat ve ilgi çekmek için yapılan bayılma nasıl olur? Bayılan insan ne hisseder? Bayılma esnasında ne olur?