İnsan ne demek? İnsan anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İnsan, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İnsan ne demek? İnsan anlamı ne? İşte, İnsan kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İnsan kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İnsan anlamı ne? İnsan ne demek?
İNSAN NE DEMEK?
İnsan:
Arapça insan
1. isim Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.
2. isim Âdemoğlu, âdem evladı:
"O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar." - Haldun Taner
3. sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse)