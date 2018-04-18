İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar Açıklaması

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, 17 Nisan 2018 tarihi itibariyle kendilerine ulaşan başvuru sayısının toplam 12 bin 648 olduğunu, bu başvurulardan 12 bin 360 adedi hakkında gerekli işlem yapıldığını açıkladı.

İnsan hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, Komisyona gelen başvuru sayılarını açıkladı. Serdar, "17 Nisan 2018 tarihli itibariyle ulaşan toplam başvuru sayısı 12 bin 648'dir. Bu başvurulardan 12 bin 360 adedi hakkında gerekli işlem yapılmıştır. Komisyonumuzca işleme alınan başvuruların konularına göre dağlımı şu şekildedir: Memuriyete ilişkin sorunlar, göreve iade talebi, mobing, sınavlar 4 bin 158, cezaevlerine ilişkin başvurular 4 bin 45, yargıya ilişkin sorunlar ve şikayetler 2 bin 329, yasal düzenleme talepleri 377, komisyonun yerinde incelemesi talebi 198, kolluk uygulamalarına şikayetler, kötü muamele, işkence ve benzeri sorunlar 163, askerlikle ilgili sorunlar 128, eğitim ile ilgili sorunlar 138, özürlü sorunları 27, çeşitli sorunlar 447. Kötü muamele ve işkence iddiaları üzerine 113 ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi. - ANKARA