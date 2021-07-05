İnsan Hakları Dergisinin Yedinci ve İnsan Hakları Eylem Planı Özel Sayısı Yayımlanmıştır.

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından çıkartılan ve insan hakları alanındaki güncel gelişmelere yer veren İnsan Hakları Dergisinin yedinci ve İnsan Hakları Eylem Planı özel sayısı yayımlanmıştır.