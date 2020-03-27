İnşaattan düşen işçi yaralandı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamzalı Mahallesi yolu üzerinde devam eden bir inşaatta çalışan Ahmet Bayram (55), bir apartmanın 4. katından yere düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Bayram'ı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Bayram, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA