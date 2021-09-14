İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı - Haberler
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İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Hüseyin Gürbüz (43), inşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Hüseyin Gürbüz (43), inşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Beşeylül Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gürbüz, F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Evlerine giden 2 çocuk, durumu ailelerine anlattı. Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin Gürbüz olduğunu tespit etti. Gürbüz, arkadaşının evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, tutuklandı.


İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İnşaatta iki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı - Haberler
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