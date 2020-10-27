İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu
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İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu

27.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:41

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir inşaattan gelen çığlık sesleri üzerine elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulundu.

Bugün saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7034 sokaktaki bir inşaattan yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği ikinci kata çıktıklarında 12-13 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elleri ve ayakları bağlı iplerden kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde, sağlık durumu iyi olduğu belirlenen talihsiz çocuk, polis merkezine götürüldü.

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu

SİLAHLI İKİ KİŞİ, KIZI BU HALE GETİRMİŞ

Kız çocuğunun ilk ifadesinde, kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını, şüphelilerin ellerini ve ayaklarını bağladığını kafasına da çanta geçirdiklerini söylediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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Haber Yorumları (2)
MURAT AKBULUT: insan olmaktan utanir oldum yaziklar olsun
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DOKTOR: Şehirler pislik yuvası
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