İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan Genç Öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu Serhat Şahin (20), Taşucu Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışmaya başladı.



Şahin, taşıdığı demirin inşaatın önünden geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılıp düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.