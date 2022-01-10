İnşaatta düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı

Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde dün 17.30'da meydana gelen olayda, evlerinin yanındaki inşaatta oynayan Seçil Su Çatal, demir çubuğun üzerine düştü.

DEMİR ÇUBUK KIZIN AĞZINDAN ÇIKTI

Boğazından giren demir çubuk küçük kızın ağzından çıktı. Ağır yaralanan Seçil için ihbar üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Çatal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KIZIN DURUMU KRİTİK

Burada ameliyat edilen küçük kızın boğazına saplanan demir çıkartıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren küçük kızın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.