İnşaatta beton dökümü sırasında göçük:  3 işçi yaralı
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İnşaatta beton dökümü sırasında göçük:  3 işçi yaralı

İnşaatta beton dökümü sırasında göçük:  3 işçi yaralı
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde beton dökümü sırasında çöken tahta kalıpların altında kalan 3 işçi yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde beton dökümü sırasında çöken tahta kalıpların altında kalan 3 işçi yaralandı. 

Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait Ereğli Bakımevi Şefliği'nin ek bina inşaatında bugün saat 11.00 sıralarında 1'inci katın beton dökümü sırasında tahta kalıplar çöktü. İşçiler Hayati Pamuk (46), Şaban İmir (55) ve Hüseyin Pamuk (21) kalıpların altında kaldı. Yaralı 3 işçi mesai arkadaşları ve çağırılan sağlık ekipleri tarafından göçüğün altından çıkarılıp ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hayati Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu belirtildi.


İnşaatta beton dökümü sırasında göçük:  3 işçi yaralı
İnşaatta beton dökümü sırasında göçük:  3 işçi yaralı
İnşaatta beton dökümü sırasında göçük:  3 işçi yaralı
İnşaatta beton dökümü sırasında göçük:  3 işçi yaralı
İnşaatta beton dökümü sırasında göçük:  3 işçi yaralı
İnşaatta beton dökümü sırasında göçük:  3 işçi yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca

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