İnşaatın 1'inci katından düşen işçi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel
AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 1'inci katından düşen Mahmut Gürer (47), ağır yaralandı.
AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 1'inci katından düşen Mahmut Gürer (47), ağır yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Acem Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Mahmut Güler, çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Yanındaki mesai arkadaşları sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güler'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ