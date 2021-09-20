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İnşaat ustası caminin kubbesinden düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnşaat ustası caminin kubbesinden düşerek hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde yapımı devam eden cami inşaatının kubbesinden düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yapımı devam eden cami inşaatının kubbesinden düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay, Hacımirzalı Mahallesi'nde yapımı devam eden Karacaoğlan Camii'nde meydana geldi. 2020 yılının Mart ayında yıkılarak yeniden yapımına başlanan cami inşaatında çalışan 57 yaşındaki Ali Çiçek, caminin kubbe kısmında kalıpları söktüğü esnada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İnşaat çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Ali Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Çiçek'in cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ADANA

İnşaat ustası caminin kubbesinden düşerek hayatını kaybetti

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