İnşaat Sektörü Temsilcileri Seminerde Buluştu

Efeler Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği ve Jeofizik Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği tarafından 'Zemin Problemleri ve Islah Uygulamaları Kontrol Yöntemleri' semineri düzenlendi.

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşmacı olarak, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ergun Tuncay, Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selman Sağlam, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Altuğ Saygılı, Dr. Hüsnü Özalp, Jeofizik Y. Mühendisi Eftal Gökçe, İnşaat Mühendisi Mustafa Şallı, Jeoloji Mühendisi Salih Birçek ve Jeofizik Mühendisi Tayfun Özdemir yer aldı. Etkinlikte Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Seydi Koca, O. Derya Tıkır başta olmak üzere ilgili oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Aydın birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Efeler Belediye Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır, Aydın ilinin deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında, "Bilindiği üzere ilimizin tamamı deprem bölgeleri haritasında, birinci derece deprem bölgeleri arasında yer almaktadır. Deprem önlenemeyeceği için, deprem esnasında ve sonrasında oluşacak kayıp ve zararları en aza indirebilmek için önceden önlem almak gerekmektedir. Acil arama kurtarma ekipleri kuralım, deprem tatbikatları yapalım, yaşam üçgeni nasıl oluşturulur, öğrenelim ve öğretelim. Bunları çocuklarımız dahil herkese anlatalım. Ancak asıl sorunu çözmüş olmayacağız. Asıl sorunumuz deprem başta olmak üzere doğal afetlerin etkilerini en aza indirebilmek olmalıdır. Bunun için de yapılması gereken mevcut yapı stokların bir an evvel elden geçirilmesi ve yeni yapıların da mevzuatımız doğrultusunda aklın, bilimin ve mühendislik ilkelerinin önderliğinde en doğru şekilde inşa edilmesi olacaktır" diye konuştu.

"Deprem öldürmez, bina öldürür"

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, dünyada inşaat teknolojisinin her geçen gün ilerleme kat ettiğini hatırlattı. Özakcan, "Deprem öldürmez, bina öldürür diye bilinen bir gerçek var. 17 Ağustos depremini unutmadık. Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. En büyük korkumuz da doğal afetler içerisinde depremdir. Depreme karşı arama kurtarma ekiplerini oluşturarak onların eğitimlerini gerçekleştirerek değil bundan böyle yapı olarak da kendimizi koruma altına almak istiyoruz. Dünyada inşaat teknolojisi büyük gelişme kaydetmiş durumda. Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor, kimsenin burnu dahi kanamıyor. Biz bu istişare toplantılarımızı gerçekleştirerek sektörün tüm aktörleri ile buluşmak ve bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz" dedi.

Başkan Özakcan ve Başkan Yardımcısı Tıkır'ın konuşmalarının ardından, seminerin konuşmacıları tarafından inşaat sektörüne yönelik sunumlar yapılarak sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunuldu. Katılımın yoğun olduğu seminer, günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - AYDIN