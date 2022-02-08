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İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'da, inşaatın temel çalışmasında iş makinesinin kepçesinin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 çocuk babası Birol Doğan (38), hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, inşaatın temel çalışmasında iş makinesinin kepçesinin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 çocuk babası Birol Doğan (38), hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kaza anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 12 Ocak'ta Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İnşaatın temelinde çalışma yapılan iş makinesi, ıslak zemin nedeniyle kaydı. Operatöre yön göstermeye çalışan işçi Birol Doğan da iş makinesinin kepçesinin çarpması sonucu kazı alanına düştü. Ağır yaralanan Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan, doktorların müdahalesine rağmen 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Doğan'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, iş makinesinin operatörü de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, inşaat alanında kayan iş makinesinin kepçesinin, Birol Doğan'ın üzerine düştüğü anlar yer aldı.

İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada

İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada

İnşaat işçisinin öldüğü kepçe kazası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Birol Doğan, İnşaat, Ankara, Kaza, Güncel, Haber

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