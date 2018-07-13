İnşaat İşçisinden "15 Temmuz" Şiiri
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikamet eden inşaat işçisi Yusuf Çıtak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde duygularını şiire döktü.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikamet eden inşaat işçisi Yusuf Çıtak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde duygularını şiire döktü.
Soma'daki maden şehitleri ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Türk askerleri için daha önce şiirler yazan Yusuf Çıtak (45), "15 Temmuz" şiirini hain darbe girişimini unutturmamak için yazdığını belirtti.
İnşaat işçisi olarak çalıştığını, boş zamanlarında şiir yazdığını anlatan Çıtak, "15 Temmuz çok sinsi bir plan ve Türkiye için çok büyük bir tuzaktı. Şükürler olsun ki bu belayı atlattık. Bu belayı gençlerin unutmamasını istiyoruz. O günler gitsin geri gelmesin. Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifa diliyorum. O günleri düşündükçe insanın uykuları kaçıyor." diye konuştu.
Çıtak'ın 15 Temmuz için yazdığı şiir şöyle:
"15 Temmuz
Türkiye, karalar bağlanmak istendiği gün
Hainlerin, kalleşlerin kol gezdiği gün
Milletin meclisini, halkını vurduğu gün
Bir ulusun ayağa kalkıp haksızlığa 'dur' dediği gün
15 Temmuz
Kırk yıl fitne tohumları ekilmiş
Şeytan molla kılığına bürünmüş
Din istismar edilmiş, duygular sömürülmüş
İnsanlar birlik olmuş, oyunları bozulmuş
15 Temmuz
Eğitim deyip insanların haklarını çaldılar
Kin, nefretle halkın içine daldılar
Masum insanları bir bir vurdular
Reisli büyük millet karşısında sert kayaya vurdular
15 Temmuz
Bu millet tanktan, toptan, tüfekten yılmaz ki
İmanlıdır, inançlıdır doğru yoldan dönmez ki
Kan verir, can verir bu ülkeyi böldürmez ki
Ezan susmaz, bayrak inmez bu vatan bölünmez ki
15 Temmuz
Yunus'un dediği gibi 'gelin birlik olalım'
Hedeflediğimiz yıllara emin adımla varalım
Bu ülkeyi bölmek isteyenlerden hesap soralım
Allah'tan başka kimseye eğilmeyip, dik duralım
15 Temmuz"