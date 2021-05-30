İnşaat işçisi Somali'de hayatını kaybetti
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İnşaat işçisi Somali'de hayatını kaybetti

İnşaat işçisi Somali'de hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Somali'de inşaatta çalışan Ordulu bir işçi hayatını kaybederken, ölümü ise şüpheli bulundu.

Somali'de inşaatta çalışan Ordulu bir işçi hayatını kaybederken, ölümü ise şüpheli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden 39 yaşındaki İbrahim Arslan, 6 gün önce inşaatlarda çalışmak üzere Somali'ye gitti. İbrahim Arslan'ın, Haygeysa şehrindeki çalıştığı inşaatın şantiyesinde aniden rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Arslan'ın cenazesi Somali'den uçakla Samsun Çarşamba Havalimanına getirildi. Ölümü şüpheli bulunan Arslan'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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