İNŞAAT İŞÇİSİ KAYAN TOPRAK ALTINDAN VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
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İNŞAAT İŞÇİSİ KAYAN TOPRAK ALTINDAN VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da inşaat işçisi Yılmaz Turan (39), inşaat çukurunda su tahliyesi yaptığı esnada göçen toprak altında kaldı.

ANTALYA'da inşaat işçisi Yılmaz Turan (39), inşaat çukurunda su tahliyesi yaptığı esnada göçen toprak altında kaldı. Vücudunda kırıklar oluşan Turan, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından vinç yardımıyla çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2370 Sokak üzerinde yer alan bir inşaat alanında meydana geldi. Hafriyat işlerini yapan Yılmaz Turan, alanda bulunan suların tahliyesini yapmak için yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura indi. Motopomplarla suyu tahliye için çalışmaya başlayan Yılmaz Turan'ın üzerine toprak yığınları göçtü. Toprağın göçtüğünü gören arkadaşları hemen Yılmaz'a yardım ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla beraber olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri inşaat alanında toprak altında kalan Turan'ı kaşık sedye ile yukarıya çıkardı. İlk müdahalesi burada yapılan Yılmaz Turan, ambulansla hastaneye götürüldü.

İNŞAAT İŞÇİSİ KAYAN TOPRAK ALTINDAN VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
İNŞAAT İŞÇİSİ KAYAN TOPRAK ALTINDAN VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
İNŞAAT İŞÇİSİ KAYAN TOPRAK ALTINDAN VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
İNŞAAT İŞÇİSİ KAYAN TOPRAK ALTINDAN VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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