Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
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Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu

Kayseri'de kentsel dönüşüm inşaatında bekçilik yapan 47 yaşındaki adam, kulübesinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin kulübede yaptığı incelemelerin ardından bekçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

25.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:21

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan kentsel dönüşüm inşaatında bekçilik yapan İ.B.'den (47) bir süredir haber alamayan yakınları, inşaata geldi. İ.B.'yi kulübesinde hareketsiz gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İ.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı olay yakınları inşaata gelince ortaya çıktı! Bekçi ölü bulundu

POLİS EKİPLERİ KULÜBEDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, kulübede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İ.B.nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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