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İnşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İnşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu Kara dumanlar gökyüzünü kapladı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir inşaat alanında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

- İnşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir inşaat alanında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Belören Köyünde bulunan bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. İnşaat işçilerinin kaldığı alan ve inşaat malzemelerinin yanması ile gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Yangın kısa sürede inşaat alanı yan tarafında bulunan bir ikamete de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken fabrika işçileri ise civarda bulunan inşaat malzemelerini yangın yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yangın olay yerinde bulunan 4 ton kurutulmuş tütünü, çok sayıda inşaat malzemesini kül ederken yangının sıçradığı ev ise zarar gördü. Meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken yaklaşık 1 milyon TL'lik bir zararın olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İnşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu

İnşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu

İnşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu

İnşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu

İnşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri
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