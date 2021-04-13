İnovatif hemşirelik uygulamaları
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İnovatif hemşirelik uygulamaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İnovatif hemşirelik uygulamaları

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, öğrencileri alanında uzman katılımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, öğrencileri alanında uzman katılımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Çevrimiçi olarak düzenlenen ve moderatörlüğünü Dr. Arş. Gör. Gamze Tunçer Ünver'in yaptığı söyleşiye Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Uzman Hemşire Derya Kılınç konuşmacı olarak katıldı. Fakültedeki Girişimcilik ve Yenilikçilik dersi kapsamında Kılınç, "İnovatif Hemşirelik Uygulamaları Örnekleri" konulu etkinliğe geliştirdiği inovatif ürünü (kuvöz içi sese duyarlı ışık) ve deneyimlediği süreci öğrencilerle paylaştı.

Hemşirelikte inovasyonun öneminden bahsedilen etkinlikte, inovatif bir uygulamanın fikir aşamasından, patent alma sürecine kadar her aşamanın detayları incelendi. İnovatif uygulamalarının hemşirelik bakımına ve hemşireliğin görünürlüğüne katkıları tartışıldı.

Üniversitenin öğretim üyeleri ile öğrencilerinin katıldığı söyleşi soruların cevaplanmasıyla sona erdi. - SAMSUN

İnovatif hemşirelik uygulamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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