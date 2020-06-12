İnovasyonda Kadın Projesinin "5. Girişimcilik Kampı" için başvurular devam ediyor
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İnovasyonda Kadın Projesinin "5. Girişimcilik Kampı" için başvurular devam ediyor

Girişimcilik konusunda kadınların hayallerini geçekleştiren İnovasyonda Kadın Projesinin 5.Girişimcilik Kampına başvurular devam ediyor.

İnovasyonda Kadın Projesinin
12.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:22

Girişimcilik konusunda kadınların hayallerini geçekleştiren İnovasyonda Kadın Projesinin 5.Girişimcilik Kampına başvurular devam ediyor.

TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek. İnovasyonu hayatın içinde gören, sıra dışı veya günlük bir ihtiyaca çözüm bulan fikir sahibi kadınlar, İnovasyonda Kadın Projesine katılabilir.

Erzurum İl temsilcili tarafından yapılan açıklamada ise kampa katılım şartları şöyle sıralandı;

"Başvuru yapılan projenin Ar-Ge ve İnovasyon içerikli olması, projenin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almaması ve/veya resmi kurum ve kuruluşlardan yardım almaması gerekmektedir.

Başvurular arasından değerlendirilerek kampa katılım sağlayan 30 aday arasından kamp sonunda en iyi 5 projeye 25 bin lira değerinde proje desteği yapılacaktır. Bu destek şekli değerlendirmeyle ilk beşe kalan proje sahipleri projelerini gerçekleştirmek istedikleri takdirde aşağıdaki şekilde olacaktır:

TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezinde ilk bir yıl ücretsiz yer tahsis edilmesi.

Girişimcinin Projesini gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlardan destek alması halinde 25 bin liraya kadar nakdi destek verilmesi. Girişimcilik Kampı programından hibe desteği almaya hak kazanan adaylar ile ilgili olarak destek süresi başlama tarihinden itibaren bir yıl ile sınırlıdır"

Kampta girişimcilik, start-up, inovasyon ve süreç yönetimi, maliyet analizi, finansal tablolar, proje yazımında dikkat edilmesi gerekenler, iş planı hazırlama, iş planı proje yazım mentörlüğü, şirket geliştirme ve markalaşmanın önemi, markalaşma sürecinde uygulanacak stratejiler, patent ve marka tescili/iş ve ticaret hukuku, etkili sunum teknikleri, canvas modeli, değer teklifi oluşturma ve pazarlama eğitimleri verilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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