İnönü Üniversitesi Futbol Takımı El Değiştirdi

Malatya'yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde temsil eden İnönü Üniversitesi futbol Kulübü, iş adamı Nurettin Uğur tarafından desteklenen 1932 Malatyagücü Kulübü'ne devredildi.



Bir süre önce İnönü Üniversitesi rektörlüğü tarafından üniversiteye ek ekonomik yük oluşturduğu gerekçesiyle devri ya da faaliyetlerinin sonlandırılması gündeme gelen kulübün tüm haklarıyla 1932 Malatyagücü Kulübü'ne devredildiği açıklandı.



İnönü Üniversitesinden kulübün devri ile ilgili açıklama



Konuyla ilgili İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "7-7 2017 Cuma günü kapatma düşüncesinde olduğumuz Bal ligi ekibimizin devri konusunda her konuda anlaşılmıştır. Önümüzdeki günlerde kulübün devri konusundaki açıklama kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.



İnönü Üniversitesispor'un 2017-2018 Futbol Sezonunda Aziz Yiğit başkanlığındaki kulüp yapılanmasıyla Bölgesel Amatör Lig'deki mücadelesine devam edeceği belirtildi. - MALATYA