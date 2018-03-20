İnönü Üniversitesi, 24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Toplantısına Ev Sahipliği...

24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı 23-24 Mart tarihlerinde Malatya İnönü Üniversitesi'nde yapılacak.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 70'in üzerinde dekanın katılacağı toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ında katılacağı ifade edildi.

Toplantıyla ilgili İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman İHA'ya açıklamada bulundu. Yapılacak 24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısının oldukça önemli olduğunu belirten Rektör Kızılay, "24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı 23-24 Mart tarihlerinde İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır. Bu toplantı oldukça önemli bir toplantıdır. Çünkü bu toplantıda ilahiyat kökenli rektörlerimiz ve ilahiyat fakültelerimiz ile İslami ilimler fakültelerinin dekanlarının bir araya gelerek, eğitim-öğretim-müfredat, fakülteler arası diyalog, Mevlana Erasmus Programları gibi konular değerlendirilecek. Diğer taraftan ülkemizin gündemindeki İslami konuları değerlendirecekler. Bu toplantının kendi bağlamının dışında bir önemi daha var. Ülkemizin gündeminde İslam'ın yorumlanması var. ve İslam'ın yorumlanmasında DEAŞ gibi, FETÖ gibi sapmalar nedeniyle ülkemizdeki insanların kafasını karıştıran yeni ve farklı yorumlar gündemimizi işgal etti. Bunlar ülkemize ve İslam dünyasına çok zarar veren akımlar. Aslında bu toplantı ilahiyat fakültesi dekanlarımızın bu konulardaki görüşlerinin de kamuoyuna açıklanacağı bir toplantı olacak. Bu toplantının önemi nedeniyle Diyanet'ten Sorumlu Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş toplantımıza teşrif edecekler. İnönü Üniversitesi olarak bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ayıca üniversitemizde yapımına başladığımız camimiz içinde bir temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Toplantıya YÖK başkanımızı temsilen de YÖK'ten ya başkan vekilimiz, ya da yürütme kurulu üyemiz ve Milli Eğitim Bakanlığımızdan Din Eğitimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz katılacak. Henüz teyit etmedik ama inşallah ümit ediyorum ki bizim kendi bakanımız, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci'nin de katılmasını çok arzu ediyoruz" dedi.

"Bu toplantı bizim için oldukça önemli bir fırsat"

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise kendileri için toplantının önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Karaman, "Bu toplantı bizim için oldukça önemli bir fırsat. 70-80 tane İlahiyat fakültemizin dekanı geldiği zaman özellikle eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek açısından önemli bir istişare olacağını düşünüyorum. Diğer bir konu da 2017 yılında ilahiyat fakültelerine pedagojik eğitim programı verildi. Dolayısıyla bu program uygulanmaya başlandı ama sonuçta ilk kez yapılan bir uygulamadır ve biz bir araya geldiğimizde bunu daha bir özgüven içerisinde yerine getirmeye çalışacağız. İkinci önemli özelliği de bu toplantının paydaş kurumların bu toplantıya katılacak olmalarıdır" diye konuştu. - MALATYA