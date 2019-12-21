İnönü'de umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi
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İnönü'de umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde belediye ekipleri tarafından merkezde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi.

21.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:21
İnönü'de umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi

'in İnönü ilçesinde belediye ekipleri tarafından merkezde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler yenilendi.


İlçe merkezindeki üzerinde bulunan umuma açık lavabo ve tuvaletler belediye tarafından yenilenerek halkın hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmalar kapsamında kanalizasyon bağlantısı, tuvalet taşları, seramik ve lavabolar yenilendi. İlçedeki çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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