İnönü'de mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor - Haberler
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İnönü'de mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor

İnönü'de mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İnönü Belediye Başkanlığı, düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe genelindeki mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanlığı, düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe genelindeki mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal ve İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ile birlikte bu hafta da mahalle ziyaretlerini Yörükyayla Mahallesini ziyaret ederek sürdürdü. Mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini yerinde dinleyen Başkan Bozkurt, ilçe genelinde ve Yörükyayla Mahallesindeki çalışma ve projeler hakkında mahalle sakinlerine bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle ziyaretinden ve çalışmalardan memnuniyet duyan Yörükyayla Mahalle Sakinleri ve Yörükyayla Mahalle Muhtarı Yusuf Topal, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'de mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor

İnönü'de mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor

İnönü'de mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor

İnönü'de mahalle ziyaretleri aralıksız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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