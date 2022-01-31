İnönü-Churchill arasındaki Adana Görüşmesi'nin 79. yıl dönümü - Haberler
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İnönü-Churchill arasındaki Adana Görüşmesi'nin 79. yıl dönümü

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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İnönü-Churchill arasındaki Adana Görüşmesi'nin 79. yıl dönümü

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 30-31 Ocak 1943'te Yenice Tren İstasyonu'nda bir vagonda gerçekleşen Adana Görüşmesi'nin 79. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

ADANA (AA) - İkinci Dünya Savaşı sırasında, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 30-31 Ocak 1943'te Yenice Tren İstasyonu'nda bir vagonda gerçekleşen Adana Görüşmesi'nin 79. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında ilk olarak Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Kent yöneticileri ve diğer katılımcılar daha sonra bando eşliğinde İnönü-Churcill Barış Parkı'na kadar yürüdü.

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Dr. Veli Köroğlu, parkta yer alan salonda yapılan etkinlikteki konuşmasında, İnönü-Churchill görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Köroğlu, Yenice'de bir vagon içerisinde gerçekleştirilen barış görüşmesinin, Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Daha sonra yetkililer görüşmelerinin yapıldığı "Beyaz Vagon"u gezerek buradaki hatıra defterini imzaladı.

İnönü-Churchill arasındaki Adana Görüşmesi'nin 79. yıl dönümü

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

İkinci Dünya Savaşı, cumhurbaşkanı, Tören, Adana, Güncel, Haber

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