Inna kimdir? Inna Türkiye'de mi? Şarkıcı Inna kaç yaşında ve nereli?

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Haberler.com) - Inna kimdir? Inna Türkiye'de mi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Türkiye hayranlığı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, Şarkıcı Inna kaç yaşında ve nereli?

INNA KİMDİR?

Tam adı Elena Alexandra Apostoleanu olan Inna, 16 Ekim 1986 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Inna, 2008 yılında piyasaya çıkardığı "Hot" albümüyle müzik dünyasına adım atmış oldu. 2009'da MTV Romanya Müzik Ödülleri'nden En iyi dans, En iyi çıkış ve En iyi gösteri ödüllerini kazandı. 2009 yılının Ağustos ayında da "Amazing" teklisini yayınladı. Amazing 2009 yılının en çok sevilen şarkılarından biri haline geldi.

2010 yılının başında Play & Win ile düet yaptığı "10 Minutes" parçasını yayınladı. "10 Minutes" bazı listelerin başında yer aldı. 2012 yılında da Brezilyalı şarkıcı Michel Teló'nun şarkısı "Ai Se Eu Te Pego"yu yılın ilk teklisi olarak yayınladı. Inna'nın YouTube'da 'Amazing' şarkısı 61.000.000, 'Hot' şarkısı 57.000.000, 'Deja Vu' ise 60.000.000'dan fazla izlendi. Türkiye'de çektiği klip ile Türkiye'dede hayran sayısını hızla arttıran ünlü şarkıcı müzikalçalışmalarına hızla devam ediyor.

ALBÜMLERİ

Hot (2009)

I Am the Club Rocker (2011)

Party Never Ends (2013)

"INNA" (2015)

INNA TÜRKİYE'DE Mİ?

Yolların kapanması nedeniyle Çorlu'da kalan ünlü şarkıcı Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı. İstanbul'da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna'nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

"TÜRKİYE'DE BİR YERDE GÜVENLİYİM"

Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.

Ayrıca Inna'nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması da dikkatlerden kaçmadı.

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