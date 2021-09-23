İnhisar'da üretilen incirler büyükşehirlerde tezgahları süslüyor - Haberler
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İnhisar'da üretilen incirler büyükşehirlerde tezgahları süslüyor

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in İnhisar ilçesinde geçmişi 150 yıl öncesine dayanan ve 4 kuşak boyunca ailelerin geçimini sağladığı incirler, İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi çevre büyükşehirlerde tüketiciyle buluşturuluyor.

ESKİŞEHİR (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde geçmişi 150 yıl öncesine dayanan ve 4 kuşak boyunca ailelerin geçimini sağladığı incirler, İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi çevre büyükşehirlerde tüketiciyle buluşturuluyor.

İlçenin hava ve toprak şartlarının elverişli olmasından dolayı lezzetiyle tercih edilen ve modern sulama sistemleri kullanılarak özenle yetiştirilen incirin hasat dönemi başladı.

İncir üreticileri ve işçilerin gün doğmadan yola çıkarak gittikleri bahçelerden topladığı incirler, kasalarla kamyonlara yüklenip İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Bilecik pazarlarına gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, il genelinde 130 dekar alanda yılda yaklaşık 140 ton incir üretildiğini söyledi.

Yoldaş, incirin İnhisar'daki üretim alanının 75 dekar olduğunu ifade etti.

Tarpak köyünde dededen kalma incir üretimini babasıyla 20 dönümlük arazide sürdüren Hüseyin Kabak ise mart ayında bakımlarını yaptıktan sonra sırasıyla çapalama, gübreleme ve sulama işlemlerinin ardından hasada başladıklarını anlattı.

İnhisar'ın, Orta Sakarya Vadisi'nde yer aldığını aktaran Kabak, "İncir burada 150 yıllık geçmişi olan bir ürün. Rahmetli dedem 1907 doğumluydu. Dedemin dedesinin aktardığını söyleyeyim, buradan saraya incir gittiğini söylediler. Dedemler incir üretimini o dönemde daha büyük çapta yapıyorlarmış." dedi.

Kilogram fiyatı 8 ila 12 lira arasında değişiyor

Kabak, bu sene zaman zaman etkili olan aşırı sıcaklardan dolayı verimin biraz düşük olduğunu ancak fiyatlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İç pazarda incirin kilogramının 8 ila 12 liradan alıcı bulduğunu bildiren Kabak, fiyatların sezonda ortalama kilogram başına 10 lira düzeyinde seyrettiğini ifade etti.

İncir hasadının biraz meşakkatli ama çok keyifli olduğunu anlatan Kabak, şöyle konuştu:

"Saat 05.00 sularında bahçeye geliyoruz. İnciri sabah erken toplamamız gerekiyor. Güneş çıktıktan sonra sıcakta toplanan incirde kalite düşüyor. İnciri öğle saatlerine kadar toplayıp öğleden sonra bize en yakın Bilecik, Bursa ve Eskişehir pazarlarına kendi araçlarımızla götürüyoruz. İstanbul'a nakliye kamyonlarımız var. Hasat ettiğimiz incirleri nakliye kamyonlarıyla İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy hallerine gönderiyoruz. Satışta, pazarlamada hiçbir sıkıntımız yok."

İnhisar'da üretilen incirler büyükşehirlerde tezgahları süslüyor

İnhisar'da üretilen incirler büyükşehirlerde tezgahları süslüyor

İnhisar'da üretilen incirler büyükşehirlerde tezgahları süslüyor

İnhisar'da üretilen incirler büyükşehirlerde tezgahları süslüyor

İnhisar'da üretilen incirler büyükşehirlerde tezgahları süslüyor
AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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