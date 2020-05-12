İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
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İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere'de, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 627 artarak 32 bin 692'ye, İtalya'da ise 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.

İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
12.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:23

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İngiltere ve İtalya'da son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı. Buna göre, İngiltere'de, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 627 artarak 32 bin 692'ye yükseldi. İtalya'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE TEDBİRLER GEVŞETİLİNCE ÖLÜ SAYISI ARTTI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 692'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 627 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 692'ye çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 43 artarak 226 bin 463 oldu.

Son 24 saatte 85 bin 293 test yapılırken, toplam test sayısı tekrarlar dahil 2 milyon 7 bin 146'ya yükseldi. Bu arada Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, parlamentoda yaptığı konuşmada, salgında 42 Londra Ulaşım İdaresi çalışanı, 10 da demiryolları personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AVRUPA'DA KORONA KAYNAKLI ÖLÜMLERDE BİRİNCİ SIRADA

Kovid-19 nedeniyle ölen sağlık ve bakımevi çalışanlarının sayısının da 150'yi geçtiği belirtiliyor. İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan, koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da günlük ölüm sayısındaki düşüş devam ediyor. İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.

Dünya Manşet

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