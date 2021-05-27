İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Kovid-19 ile mücadelede "halka yalan söylediği" suçlamalarını reddetti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings tarafından yöneltilen "yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, hükümetin başarısız politikaları nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere hayatını kaybettiği ve kendisinin halka yalan...

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings tarafından yöneltilen "yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, hükümetin başarısız politikaları nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere hayatını kaybettiği ve kendisinin halka yalan söylediği" suçlamalarını reddetti.

Avam Kamarası'nda konuşan Hancock, Cummings'in dün parlamento komitesinde Kovid-19 salgınının ilk dönemlerinde hükümetin politikalarına yönelik verdiği ifadeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hancock, Cummings'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını, salgında yalnızca insanların hayatını kurtarmayı düşündüğünü, genelde ve özelde insanlara karşı hep dürüst olduğunu belirtti.

Ocak 2020'den bu yana salgınla mücadele kapsamında mecliste 60'tan fazla toplantıya katıldığını, Johnson'la birlikte 84 basın toplantısı gerçekleştirdiklerini, mecliste ve basın mensuplarının karşısında yaklaşık 2 bin 667 soruyu cevapladığını anlatan Hancock, halka karşı "açıklık" ve "şeffaflık" yaklaşımını benimsediklerini kaydetti.

Öte yandan, Başbakan Johnson, bugün bir hastane ziyaretinde Cummings'in iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Johnson, "10 bin kişinin gereksiz yere ölüp ölmediği" sorusunu, "Öyle olduğunu düşünmüyorum. Önemli kararlar aldık ve bunların hiçbiri kolay olmadı." şeklinde yanıtladı.

Salgın dönemindeki kararları, insanların yaşamını koruma düşüncesiyle aldıklarını aktaran Johnson, bununla birlikte Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) çökmemesi için çabaladıklarını savundu.

Cummings'in iddiaları

Parlamento Komitesi'nde, hükümetin salgın politikalarının incelendiği bir soruşturma kapsamında dün bir konuşma yapan Cummings, Kovid-19 salgınına ilişkin ilk raporların gelmeye başladığı 2020'nin ilk aylarında, hükümetin elinden geleni yapmadığını, Johnson'ın, Kovid-19'u Şubat 2020'de "bir korku hikayesi" olarak gördüğünü ve domuz gribi ile karşılaştırdığını ileri sürmüştü.

Johnson'a Kovid-19 salgınını domuz gribi gibi görmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğunu anlatan Cummings, hükümetin salgınla mücadelede yanlış politikaları nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Eski başdanışman, hükümette Şubat 2020'nin son haftasına kadar salgın hakkında "herhangi bir aciliyet duygusu" olmadığının altını çizerek, Hancock'un, toplantılarda insanlara yalan söylemek dahil en az 15 ila 20 mevzudan ötürü kovulması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar