İngiltere'nin 367 Milyon Dozluk "Aşı Seferberlik Planı"
15.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:48
Royal London Üniversite Hastanesi'nde görev yapan ve İngiltere Sağlık Hizmetleri NHS'e 30 yıldır hizmet veren Dr. İsmail Bulut, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın Corona virüsü aşısında seferberlik planının ayrıntılarını VOA Türkçe Londra Muhabiri Barış Çimen'e anlattı.
Royal London Üniversite Hastanesi'nde görev yapan ve İngiltere Sağlık Hizmetleri NHS'e 30 yıldır hizmet veren Dr. İsmail Bulut, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın Corona virüsü aşısında seferberlik planının ayrıntılarını VOA Türkçe Londra Muhabiri Barış Çimen'e anlattı.
Kaynak: DailyMotion.com