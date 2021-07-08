İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)
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İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)

Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal - Haberler | Güncel

Taraftarların eğlenmesi Taraftarların coşkuyla kutlama yapması Piccadilly Circus Meydanındaki taraftarlarım bir otobüsün üstüne çıkması Polislerinin taşkınlık yapan taraftarları gözaltına alması Alınan güvenlik önlemleri LONDRA - İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı yenmesi...

Taraftarların eğlenmesi

Taraftarların coşkuyla kutlama yapması

Piccadilly Circus Meydanındaki taraftarlarım bir otobüsün üstüne çıkması

Polislerinin taşkınlık yapan taraftarları gözaltına alması

Alınan güvenlik önlemleri

LONDRA - İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı yenmesi sonrası taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu. Bir grup taraftar, Piccadilly Circus Meydanı yakınında bir yolcu otobüsünün üstüne çıktı.

İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)
İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)
İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)
İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal

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