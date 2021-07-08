İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2)
Taraftarların eğlenmesi Taraftarların coşkuyla kutlama yapması Piccadilly Circus Meydanındaki taraftarlarım bir otobüsün üstüne çıkması Polislerinin taşkınlık yapan taraftarları gözaltına alması Alınan güvenlik önlemleri LONDRA - İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı yenmesi...
Taraftarların eğlenmesi
Taraftarların coşkuyla kutlama yapması
Piccadilly Circus Meydanındaki taraftarlarım bir otobüsün üstüne çıkması
Polislerinin taşkınlık yapan taraftarları gözaltına alması
Alınan güvenlik önlemleri
LONDRA - İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı yenmesi sonrası taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu. Bir grup taraftar, Piccadilly Circus Meydanı yakınında bir yolcu otobüsünün üstüne çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal