İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti
Haberler » Dünya » İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti - Haberler
BBC

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, Sajid Javid'den, tüm danışmanlarını görevden almasının istendiğini bildirdi.

13.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:05
İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, Sajid Javid'den, tüm danışmanlarını görevden almasının istendiğini bildirdi.

Laura Kuenssberg, ancak bu koşulla görevini sürdürebileceği söylenen Javid'in talebi reddettiğini ve istifa kararı aldığını aktardı.

Javid'in yerine Rishi Sunak'ın Maliye Bakanı olarak atanması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün kabinesinde bazı değişiklikler yapmıştı.

BBC
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler