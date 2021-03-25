İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jetin düştüğü pilotların kendini fırlatarak kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu
Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jetin düştüğü pilotların kendini fırlatarak kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jetin düştüğü bildirildi. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki iki pilotun kendini fırlatarak kazadan sağ kurtulduğu belirtildi. Hafif yaralanan pilotların olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Jetin motor arızası nedeniyle düştüğü tahmin edilirken pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Aleyna Tilki Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:41:57. #1.16#
title