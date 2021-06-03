İngiltere Kraliyet Ailesi'nin Buckingham Sarayı'nda ırk ayrımcılığı yaptığı iddiası

Guardian gazetesi, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en az 1960'lı yılların sonlarına kadar Buckingham Sarayı ile bağlantılı memuriyet işlerine "beyaz olmayanların" getirilmesine izin vermediğini iddia etmişti. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, Kraliyet Ailesi ve Kraliçe 2. Elizabeth'in işe almada "eşitlik" öngören yasalara ilkesel olarak ve uygulamada riayet ettiği kaydedildi.

Guardian gazetesi, sarayda ırk ayrımcılığı yapıldığı iddiası, üst düzey bir eski Saray çalışanının, 1968 yılında İçişleri Bakanlığı bürokratlarına verdiği bilgileri içeren bir resmi arşiv belgesine dayanıyordu. Haberde üst düzey bir Saray görevlisinin o tarihte, Saray'daki memuriyet görevlerine "uygulamada beyaz olmayan (renkli ifadesi kullanılıyor) göçmenler ya da yabancıların işe alınmadığını" söylediğine ilişkin belgeler ifşa edilmişti.

''İKİNCİ ELDEN TANIKLIK''

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliyet Ailesi ve Kraliçe 2. Elizabeth'in işe almada "eşitlik" öngören yasalara ilkesel olarak ve uygulamada riayet ettiği kaydedildi. Açıklamada, Guardian gazetesinin haberine temel teşkil eden tanıklık, "bir memurun yarım yüzyıl önce söylediklerinin, ikinci elden tanıklığı" diye nitelendirildi, buradan bugüne dair sonuçlar çıkarılmaması gerektiği belirtildi.