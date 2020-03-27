İngiltere Kraliyet Ailesi'nden sağlık çalışanlarına moral alkışı İngiltere Kraliyet Ailesi'nden sağlık çalışanlarına moral alkışıVahdet AYAZ, (DHA)- İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden sağlık çalışanlarına moral alkışı

Vahdet AYAZ, (DHA)- İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Virüsle mücadelede ön cephede yer alan Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) ülke çapında moral alkışı gösterisi düzenlendi. Gösteriye, Kraliyet Ailesi ve Başbakan Boris Johnson da katıldı.

İngiltere'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 10 bini geçerken; yaşamını yitirenlerin sayısı 580'e ulaştı. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi İngiltere'de de NHS'deki, koronavirüsle mücadelede en ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına moral olması için alkış gösterisi düzenlendi. Alkış gösterisine Kraliyet Ailesi mensupları ve Başbakan Boris Johnson da katıldı.

PRENS CHARLES VE CAMILLA'DAN ALKIŞ

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testleri pozitif çıkan Prens Charles, eşi Camilla Parker Bowles ile birlikte kendisini karantina altına almıştı. Charles ve Camilla da alkış gösterisine katılarak NHS çalışanlarını alkışladı. Clarence House'un sosyal medya hesabında yayınlanan görüntüde, Charles'ın sağlık çalışanlarını ayakta alkışlaması dikkat çekti.

PRENS WILLIAM VE KATE MIDDLETON'IN ÇOCUKLARI DA ALKIŞLADI

Kraliyet Ailesi'nden alkış gösterisine katılanlar arasında Prens Williams ve eşi Kate Middleton da bulunuyor. Ailenin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüde, Williams ve Middleton'ın çocuklarının sağlık çalışanlarını alkışladığı görüldü. Görüntü, Tüm doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcılara, eczacılara, gönüllülere, yorgunluk bilmeden çalışan ve Covid-19'dan etkilenenlere yardım eden tüm NHS çalışanlarına teşekkür ediyoruz mesajı ile yayınlandı.

BAŞBAKAN BORIS JOHNSON DA KATILDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaşadığı evin önüne çıkarak sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı. Johnson, yayınladığı mesajda, Koronavirüs ile mücadelede çalışan hemşirelere, doktorlara, NHS destek çalışanları ve hasta bakıcılarına tüm ülke adına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA