İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Philip hastaneye kaldırıldı
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Philip hastaneye kaldırıldı

17.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:21
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in (99) geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in (99) geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

İngiltere'de Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Dük (Prens Philip), kendisini kötü hissettikten sonra Majesteleri'nin doktorunun tavsiyesi üzerine birkaç gün gözlem altına alınmak üzere ve dinlenmesi için hastaneye kaldırıldı" denildi. Açıklamada, Prens Philip'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Hastaneye kaldırılma nedeninin koronavirüs (Covid-19) ile alakalı olmadığı ve tamamen tedbir amaçlı olduğu bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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