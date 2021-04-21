İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'ten buruk doğum günü
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İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'ten buruk doğum günü

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'ten buruk doğum günü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Her yıl şölen havasında bir kutlamayla yeni yaşına giren ve 73 yıllık eşi Prens Philip'i son yolculuğuna uğurlayan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 95 yaşına bastı.

 Her yıl şölen havasında bir kutlamayla yeni yaşına giren ve 73 yıllık eşi Prens Philip'i son yolculuğuna uğurlayan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 95 yaşına bastı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, bu yılki doğum gününü buruk kutluyor.  Kraliçe'nin her yıl görkemli etkinliklerle kutlanan doğum günününü, 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü nedeniyle sönük geçiyor. Eşi Philip'in ölümünden sonra ilk doğum gününü kutlayacak olan Kraliçe, eşinin yasını tutmaya devam ederken bazı geleneklere katılmayacak. Kraliçe ve diğer kraliyet ailesi üyeleri genellikle yeni fotoğraflarını halkla paylaşarak doğum günlerini kutlarken, bu yıl bir portre yayınlanmayacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in 95'inci yaş gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Johnson, Kraliçe'ye iyi dileklerini ileterek, "Başbakan olarak ona hizmet etmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.


İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'ten buruk doğum günü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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