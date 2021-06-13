İngiltere-Hırvatistan maçının izlendiği alana giremeyen taraftarlar karşılaşmayı yol kenarından izledi

İngiltere'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hırvatistan'la yaptığı maçın izlenebilmesi için başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'na düzenek kuruldu.

İngiltere'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hırvatistan'la yaptığı maçın izlenebilmesi için başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'na düzenek kuruldu. Ancak ilk maç, sadece sağlık çalışanları gibi temel işlerde görev yapanlara açık olduğu için bir grup taraftar, karşılaşmayı yol kenarından izlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen